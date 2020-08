Trois Audi RS5 partiront devant trois BMW M4 ce dimanche à 13h30 pour la Course 2 du DTM à Spa-Francorchamps. Grâce à une dernière tentative de toute beauté, René Rast a signé la pole position pour le compte du Audi Sport Team Rosberg. Le double champion de la série allemande a tourné en 2:04.199, ce qui est un nouveau record pour une DTM sur le toboggan ardennais !

Le double vainqueur des 24 Heures de Spa s'élancera aux côtés de Robin Frijns. Le poleman de la veille a concédé trois dixièmes pour l'Allemand. Le troisième chrono est revenu à Nico Müller, le vainqueur de la course de samedi après-midi.

Une fois de plus, c'est Racing Bart Mampaey qui emmène la meute des BMW. L'écurie malinoise partira en deuxième ligne grâce à Sheldon Van der Linde, en espérant que le Sud-Africain ait plus de chance cette fois-ci. Son équipier Philipp Eng, qui était le meilleur représentant BMW lors de la course d'hier, complète le Top 5.

On retrouve ensuite Timo Glock (BMW), Jamie Green (Audi), Marco Wittmann (BMW), Lucas Auer (BMW) et Mike Rockenfeller (Audi). Déception en revanche chez WRT où Fabio Scherer et Harrisson Newey s'élanceront bons derniers. Ferdinand von Habsburg est définitivement forfait suite à son crash de samedi matin aux essais libres.