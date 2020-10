Il n'y en a eu que pour René Rast (Audi Team Rosberg) lors de la course 1 du Deutsche Tourenwagen Masters à Zolder. L'Allemand a réalisé un parcours parfait pour mener les 41 tours en tête et s'imposer avec une avance de 18 secondes. Le champion en titre entretient ainsi le suspense dans la lutte pour la couronne 2020. Le constructeur d'Ingolstadt réalise un plantureux triplé, le podium étant complété par les pensionnaires du Audi Team Abt Robin Frijns et du leader du championnat Nico Müller.

WRT a brillé à domicile avec un excellent Harrisson Newey qui s'est hissé à la 5ème place. Le jeune Britannique, intégré à l'équipe de Vincent Vosse peu de temps avant le début de la saison, n'échoue qu'à 5 dixièmes de la BMW M4 de Timo Glock. Sixième position pour BMW Team RBM grâce à Sheldon Van der Linde. Le Sud-Africain précède l'Audi WRT de Ferdinand Habsburg. Derrière Mike Rockenfeller (Audi Team Phoenix), BMW Team RBM place une deuxième M4 à la 9ème place grâce à Philipp Eng. Le Top 10 est complété par Loïc Duval (Audi Team Phoenix).

La course 2 du DTM à Zolder aura lieu demain après-midi à 14H.