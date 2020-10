Déjà dans les cinq premiers samedi grâce à la performance de Harrisson Newey, WRT a remis cet après-midi lors de la course 2 du DTM à Zolder. Non seulement l'équipe de Vincent Vosse signe un nouveau Top 5 mais en plus, ses trois Audi RS5 terminent toutes dans les points !

Moins fringant la veille, le Suisse Fabio Scherer a pris une belle 5e place devant ses équipiers Newey et Ferdinand Habsburg. La meilleure BMW du team RBM, celle de Sheldon Van der Linde, est 10e. La victoire est à nouveau revenue à René Rast (Audi) qui a notamment profité du crash de son rival Robin Frijns. Mike Rockenfeller (Audi) et Lucas Auer (BMW) complètent le podium.

Le DTM restera à Zolder pour deux courses supplémentaire la semaine prochaine.