WRT poursuit son week-end au paradis en DTM à Zolder. Après avoir offert à l'équipe de Vincent Vosse et Yves Weerts son meilleur résultat de son épopée dans le championnat allemand, le pilote autrichien Ferdinand Habsburg a tout bonnement réalisé la pole position en vue de la course 2 ! Une belle récompense pour la formation hennuyère qui a dû essuyer une douche froide au cours du même week-end avec un forfait en ADAC GT Masters pour cause de Covid-19.

Habsburg a réalisé un chrono en 1:18.879 et devancé les Audi RS5 du leader de la compétition René Rast et de Robin Frijns. Preuve qu'on est en forme chez WRT, Fabio Scherer a signé un très beau 4ème temps. Harrisson Newey a été plus en retrait avec "seulement" le 12ème chrono. Une fois de plus, Racing Bart Mampaey est la meilleure formation BMW avec une 6ème temps pour Jonathan Aberdein. Le Sud-Africain a terminé au pied du podium hier.

La course 2 du DTM à Zolder débutera à 13h30. Elle pourra être suivie sur DTM Grid ou, pour les spectateurs belges, sur les chaînes Automoto et Eleven Sports.