ÀStuttgart, on fera à la fois la fête et la moue en ce début de semaine. Les deux constructeurs qui font la fierté de la ville allemande s’affrontent en Formula E et ils ont connu un ePrix de Mexico totalement opposé.

Dans la banlieue nord où se trouve Zuffenhausen, fief de Porsche, les klaxons des 911, Cayenne et autres Taycan ont assurément retenti. Depuis qu’elle a débarqué en Formula E fin 2019, la célèbre marque a connu plus de désillusions que de bonheur, elle qui avait délaissé le programme LMP1 pour se consacrer à la Formula E. En Amérique centrale, là où elle a notamment brillé il y a près de 70 ans avec la Carrera Panamericana, la marque teutonne a enfin conjuré le sort avec maestria.

Pascal Wehrlein s’est non seulement payé la pole position mais aussi une victoire implacable. Souvent critiqué pour être trop sanguin, l’Allemand originaire de l’île Maurice a signé un sans-faute. Ayant raté la victoire de peu au Mexique par deux fois auparavant, l’ancien grand espoir du sport auto d’outre-Rhin n’a pas laissé passer sa chance. Cerise sur le gâteau, André Lotterer offre à son employeur un sublime doublé. "C’est un résultat fabuleux pour toute l’équipe, commente le Nivellois. La saison écoulée n’a pas été positive mais cette fois, tout a parfaitement fonctionné. Dès la première séance, la voiture a répondu à nos attentes. Nous avons prouvé que nous étions de solides candidats pour le titre."

Chez Mercedes, c’était en revanche la soupe à la grimace. Nyck de Vries est 6e tandis que Stoffel Vandoorne a perdu le top 10 dans les derniers tours pour préserver assez d’énergie. La domination de Riyadh semble déjà loin. "Je suis déçu car j’aurais pu finir 5e sans mes soucis, peste Stoffel. Nous avons souffert au Mexique. Nous devons absolument revoir notre copie pour le prochain ePrix à Rome."

Un autre Belge avait le sourire revanchard : Jérôme d’Ambrosio, dont le pilote Edo Mortara garde la tête du championat.