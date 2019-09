Avant-dernière manche du championnat de Belgique, l'East Belgian Rally se disputant samedi prochain dans la région de Saint-Vith réunira une cinquantaine de voitures à l'échelon national (56 engagés exactement) plus une bonne trentaine en Criterium.

On comptera une dizaine de R5 dont les deux nouvelles Skoda Fabia des deux derniers réels prétendants au titre, Kris Princen et Sébastien Bédoret.





Après son divorce de chez BMA, le Trudonnais s'alignera, comme annoncé ici-même voici déjà une dizaine de jours, sur la voiture du Pieter Tsjoen Racing. Vainqueur des deux dernières éditions, Kris aura à coeur de frapper fort pour aller chercher une troisième couronne nationale et confirmer que le problème à Roulers ne venait pas de lui. Attention toutefois qu'il n'a plus droit à un joker. Pour être sacré, il n'a plus droit à un abandon.





Gonflé par sa récente première victoire nationale, le jeune Seb Bédoret lui donnera certainement du fil à retordre. Le poulain de Freddy Loix n'a que quatre points de retard et pas grand chose à perdre. Il veut confirmer son succès sans trop songer au titre.

Héros malheureux de l'Omloop, Adrian Fernémont sera là pour arbitrer ce duel au volant d'une troisième voiture tchèque.





On devra aussi compter sur Grégoire Munster Jr. Même s'il en sera à sa première apparition à l'EBR et à sa première nationale aux commandes d'une Fabia R5 BMA, le fils de "Big Bernie" a déjà l'expérience de plusieurs rallyes (dont deux mondiaux) avec la Skoda Pirelli. Gageons qu'il sera vite dans le coup. Tout comme Ghislain de Mevius espérant des routes grasses et des conditions difficiles dans lesquelles il tire le mieux son épingle du jeu.





Enfin pour clôturer la liste des candidats au podium, on citera encore la présence du Néerlandais Hans Weis Jr sur sa Polo GTI R5. Une deuxième Polo devrait être au départ aux mains de Cédric Cherain. Mais le lauréat de l'édition 2016 ne peut disposer de celle de THX et cherche une remplaçante afin de pouvoir être présent avec son petit budget. Réponse dans les heures qui viennent...





On signalera encore la présence de Cracco Jr prêt à confirmer sa montée en puissance après sa très belle 4e place à Roulers, les Porsche de Patrick Snijers Rmain Delhez et Tim Van Parijs et la petite Opel Corsa GSi "Kit Car" de Yannick Neuville.

Une voiture au volant de laquelle on retrouvera son grand frère Thierry, jeudi soir entre 17h et 22h, lors du shake down à Deidenberg. Notre vice-champion du monde sera aussi présent pour son public et supporter les organisateurs fêtant les dix ans de leur épreuve vendredi soir lors du "Meet and Greet", une sympathique rencontre avec le public.