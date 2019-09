Et de deux pour Adrian Fernémont ! Après sa victoire au Rallye de Wallonie, le Namurois a décroché un nouveau succès ce dimanche à l'East Belgian Rally. Le pilote Racing Technology s'est retrouvé en tête dès la 1ère spéciale pour conserver les rênes jusqu'à l'arrivée, avec sept scratches en cerise sur le gâteau ! Pour Adrian et son copilote Samuel Maillen, c'est une belle revanche sur le scénario malheureux de l'Omloop Van Vlaanderen où la victoire s'était refusée à eux suite à un problème mécanique.





En l'absence d'une VW Polo R5 de pointe et suite à l'abandon précoce de la Ford Fiesta de Cédric Cherain, les Skoda Fabia ont fait main basse sur le Top 5. Auteur de trois scratches et constamment dans le sillage de Fernémont, Ghislain de Mévius prend la médaille d'argent et n'échoue qu'à 15 secondes de la victoire. Le Brabançon aurait pu être menacé par Sébastien Bedoret. Suite à une pénalité de 10 secondes, le pilote Skoda Belgium a chuté de la 3ème à la 5ème place pour mieux récupérer son bien et s'adjuger deux scratches dans la dernière boucle.





Pour son premier rallye dans la structure de Pieter Tsjoen, Kris Princen prend la 4ème place. Le quinté de tête est complété par Cédric De Cecco.





Classement : 1. Fernémont-Maillen (Skoda Fabia R5) en 01:25.19,5 ; 2. de Mévius-Jalet (Skoda Fabia R5) à 15,5 ; 3. Bedoret-Walbrecq (Skoda Fabia R5 Evo) à 38,6 ; 4. Princen-Eelbode (Skoda Fabia R5 Evo) à 55,4 ; 5. De Cecco-Humblet (Skoda Fabia R5) à 1.09,4 ; etc.