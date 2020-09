Sans surprise, ce sont bien sûr les deux Toyota TS050 Hybrid qui se sont rapidement hissées aux deux premiers rangs, la #8 de Buemi-Nakajima-Hartley tournant en 3.21.656, 334 millièmes devant la voiture soeur de Kobayashi-Conway-Lopez.

La première des Rebellion, la #1 de Menezes-Nato-Senna accusait un retard d'une seconde et demie au tour (1.499 pour être précis). Le second proto des « Rebelles » confié au trio Dumas-Berthon-Deletraz pointait à 3.560, la ByKollès de Dillman-Spengler-Webb au double (6.786).

Les écarts sont plus serrés et la course s'annonce nettement plus disputée en LMP2 avec le meilleur chrono provisoire à mettre à l'actif de la suprenante Oreca High Class Racing de Fjordbach-Patterson-Yamashita 45 millièmes seulement devant la Racing Team Nederland emmenée par le champion en titre de F2 et équipier de Stoffel Vandoorne en Formula E, Nyck De Vries. Le podium provisoire est complété par la Jota De Anthony Davidson, Antonio Felix Da Costa et Roberto Gonzales. La Ligier de notre compatriote Christophe d'Ansembourg découvrant Le Mans est 29e au général et avant-dernière des protos à plus de sept secondes de la tête de la catégorie. Mais les objectifs pour cet équipage composé de deux « gentlemen » et du fils de Patrick Tambay ne sont pas les mêmes.

En GTE-Pro, on retrouve les deux Aston Martin Vantage officielles, la 97 de notre compatriote Maxime Martin précédant la voiture soeur de Thiim-Sorensen-Westbrook en tête du championnat. Les nouvelles Porsche font du développement et ferment la marche pour l'instant, Laurens Vanthoor (5e en GTE-Pro) accusant un retard de 2.7 sur le meilleur chrono.

Enfin, en GTE-Am, la meilleure performance est jusqu'ici à mettre à l'actif de l'Aston Martin Vantage #98 de Dalla Lana-Farfus-Gunn. Une catégorie au sein de laquelle le débutant Adrien De Leener sur la Porsche Proton occupe le 11e rang provisoire.

Les équipes vont continuer à préparer la course mais aussi l'unique séance qualificative regroupant tout le monde prévue cet fin d'après-midi de 17h15 à 18h avec pour objectif de figurer parmi les six premiers de sa catégorie afin de pouvoir disputer la première Hyperpole demain à 11h30.