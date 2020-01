Mais selon Patrick Magaud, ouvreur pour Hyundai, cela devrait passer en slicks

Des travaux actuellement en cours devant le Casino, c'est sur le Quai Albert 1er, au pied du Rocher princier et face au port de la Principauté, que sera donné, cet après-midi à 17h, le coup d'envoi du Rallye Monte-Carlo et de la saison 2020.

Ensuite, après une très longue liaison de 185 km, les ténors du WRC se retrouveront, à 20h38, au départ de la première des deux spéciales nocturnes. Un nouveau tronçon de 17,47 km entre Malijai et Puimichel. « Même pour moi c'est nouveau, » sourit le doyen Sébastien Loeb.

Une première spéciale très sinueuse, technique et archi sèche (le thermomètre ne devrait pas descendre sous les 4 degrés) au point que certains la comparent à une épreuve du Tour de Corse.

Culminant à 1184 mètres, la deuxième étape de la nuit, 25,49 km plus connus entre Bayons et Bréziers, s'annonce plus corsée avec encore quelques portions de neige, des traces de glace et du givre, surtout avec un départ à 22h26 et des températures redevenues négatives en altitude.

« Les deux premières spéciales de ce soir sont pour moi les deux plus difficiles de tout le championnat, » estime le nouveau pilote Toyota Elfyn Evans.

Car si la sécurité voudrait que l'on aborde la seconde en pneus neige voire cloutés pour gravir la première ascension, les ténors devraient prendre le risque d'y passer en slicks. « Vu l'état de la première spéciale et la fonte de ces derniers jours, il va falloir y aller en slicks selon moi car vous allez perdre trop de temps en cloutés ou neige sur le sec, » nous a confié l'ouvreur de Hyundai Patrick Magaud. Avec les risques que cela comporte sur les quelques portions verglacées où l'on espère que Thierry Neuville ne se fera plus piéger comme il y a deux ans.

Une chose semble certaine si l'on en croit les différents acteurs : il va déjà y avoir de l'animation et peut-être de gros écarts lors de cette première étape nocturne.