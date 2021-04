WRT est dans le coup depuis le début de la semaine à Barcelone. L'écurie belge a confirmé les attentes placées en elle à l'issue des qualifications des 4 Heures de Barcelone, première manche de l'European Le Mans Series. Chargé de qualifier l'Oreca n°41 de la formation dirigée par Vincent Vosse, Louis Delétraz a signé le deuxième chrono après avoir été éphémère détenteur de la pole position.

Le Suisse, qui fait équipe avec Robert Kubica et Yifei Yé, s'est vu souffler son bien à 20 secondes de la fin par Nyck de Vries sur l'Oreca n°26 du G-Drive Racing. La bagarre entre les deux formations promet d'être grandiose. On retrouve ensuite les formation Panis Racing, Dragonspeed USA et United Autosports, toutes sur châssis Oreca. 17ème chrono pour l'Oreca GRAFF-SRT41 sur laquelle on retrouve Nigel Bailly.

C'est très serré en LMP3 avec le Top 5 regroupé en seulement deux dixièmes. Performant pour ses débuts sur la Ligier JSP320 ainsi qu'en ELMS, Ugo de Wilde a signé le 5ème chrono sur la monture de pointe de l'inter Europol Competition qu'il partage avec Martin Hippe et Julien Falchero. C'est une autre Ligier, la n°3 United Autosports emmenée par Duncan Tappy, qui a réalisé la pole dans la classe. Antépénultième position pour Tom Cloet sur la Duqueine Racing Experience.

Le départ des 4H de Barcelone sera donné demain à 11 heures.