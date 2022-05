L'European Le Mans Series 2022 vit déjà son deuxième round ce week-end sur le circuit d'Imola après le coup d'envoi ensoleillé d'il y a quelques semaines au Castellet. Pas moins de 42 voitures sont annoncées en Italie, preuve que l'endurance se porte comme un charme.

La bagarre promet d'être intense en LMP2 où les Oreca 07 se chamailleront pour la victoire au classement général. Après le triomphe de l'écurie Prema dans le Var, nombreux sont ceux qui veulent empêcher l'écurie italienne de récidiver à domicile. Louis Delétraz et Ferdinand Habsburg seront à nouveau épaulés par l'excellent Lorenzo Colombo, Juan Manuel Correa étant hélas forfait. Les écuries Algarve Pro, Panis Racing, United Autosport, AF Corse et autres Duqueine Team seront particulièrement à surveiller.

Après un baptême de feu rondement mené en France, l'équipe spadoise Mühlner Motorsport voudra hausser son niveau de jeu en Emilie-Romagne. Pour le Français Thomas Laurent, le citoyen du Lichtenstein Matthias Kaiser et le Bruxellois Ugo de Wilde, la confiance est de mise après des premiers essais encourageants. L'arrivée d'une boîte de vitesses aux rapports courts plus adaptés au tourniquet d'Imola devrait aider l'Oreca bleue et blanche à progresser dans la hiérarchie.

L'équipe eupenoise DKR Engineering et son pilote national Tom Van Rompuy auront à coeur de faire oublier un week-end varois difficile. Van Rompuy sera à nouveau épaulé par le Mexicain Sebastian Alvarez et le Russe Alexander Bukhantsov sur l'unique Duqueine-Nissan engagée en LMP3. On notera que Tom Cloet, présent chez Eurointernational au Castellet, n'est pas du voyage ce week-end.

Ils seront à nouveau deux en GTE. Guérie du Covid, Sarah Bovy épaulera bien Michelle Gatting et Rahel Frey sur la Ferrari 488 n°83 des Iron Dames. La Liégeoise entend bien confirmer la prestation grandiose du coup d'envoi de la saison. Alessio Picariello aura quant à lui soif de revanche sur la Porsche 911 RSR n°18 Absolute Racing qu'il partage avec le pilote-propriétaire Andrew Haryanto et Martin Rump.

Les qualifications des 4 Heures d'Imola débuteront demain à 14h05. La course démarrera quant à elle dimanche à 11h30.