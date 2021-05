Et de deux ! Après avoir triomphé à Barcelone pour le coup d'envoi de l'European Le Mans Series 2021, WRT a remis ça lors des 4 Heures du Red Bull Ring. Cette deuxième victoire de rang est assurément encore plus belle pour l'écurie de Vincent Vosse. Partie cinquième, l'Oreca n°41 pilotée par Yifei Yé, Robert Kubica et Louis Delétraz est remontée jusqu'aux avant-postes malgré des conditions très délicates avec, notamment, une pluie torrentielle à 90 minutes de la fin.

Louis Delétraz a de nouveau fait honneur à sa réputation. Chargé du dernier relais, le Suisse mettait une pression intense sur Franco Colapinto (Aurus n°26), l'Argentin de 17 ans étant un peu moins rapide mais défendant proprement son leadership. Les deux pilotes se livraient un duel sans merci, le tout par des conditions grasses-mouillées très délicates. Finalement, à 17 minutes du terme, le bouchon sud-américain finissait par sauter et Delétraz s'envolait vers la victoire, s'imposant avec une vingtaine de secondes d'avance sur l'Aurus n°26 G-Drive Racing de Colapinto-de Vries-Rusinov. Les hommes de Baudour consolident évidemment le leadership au championnat. Médaille de bronze pour l'Aurus n°25 G-Drive Racing de Falb-Andrade-Mehri.

Ulysse de Pauw et Ugo de Wilde, épaulés rappelons-le par le gentleman allemand Martin Hippe, ont livré une course faste qui vient conclure un week-end qui avait pourtant mal commencé. Parti 16e du LMP3, Ulysse réalisait un très beau premier relais pour remonter avec brio dans la hiérarchie. Une remontée entravée cependant par un drive through pour non-respect des track limits. Devant cueillir le drapeau à damier, Ugo voyait l'arrivée au 4e rang mais la Ligier Inter Europol n°13 était bombardée sur la 3e marche du podium suite à une pénalité intervenue tardivement pour la Ligier Graff n°8.

Si la Ligier COOL Racing n°19 de Bell-Maulini-Kruetten a franchi l'arrivée en tête de la classe, elle est sous investigation pour dépassement sous Safety Car. Le trio De Pauw-de Wilde-Hippe pourrait dès lors encore gagner un échelon sur tapis vert. Affaire à suivre donc mais en tous cas, Ugo de Wilde et Martin Hippe prennent la 2e place au championnat.

Acte 3 de l'ELMS 2021 au Circuit Paul Ricard le week-end du 6 juin.