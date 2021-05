Hamilton-Verstappen : 2-1. Après déjà trois rounds, le septuple champion du monde mène aux points : 69 à 61. Deux succès et une deuxième place : jamais le pilote Mercedes n’avait aussi bien démarré la saison. Mais on peut en dire autant de son grand rival Max Verstappen, bien lancé dans la course pour un premier titre mondial. Et toujours convaincu de disposer avec sa Red Bull-Honda RB16 d’une arme au moins égale si pas un brin supérieure en ce moment à la Benz W12.