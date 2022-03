Le voilà ! Après une longue mue qui a été entamée à la fin de l'année dernière, le Circuit de Spa-Francorchamps est fin prêt pour cette saison 2022. Des travaux conséquents ont été consentis pour la piste ardennaise afin de pouvoir accueillir à nouveau les compétitions de moto. Parmi les modifications principales, citons l'élargissement des dégagements dans la descente de l'Eau Rouge, l'ajout de plusieurs bacs à graviers, l'apparition d'un nouveau "Speaker's Corner" pour les deux roues mais aussi une imposante tribune au sommet du Raidillon.

Une vidéo en caméra embarquée sur la piste ardennaise remaniée permet de se rendre compte de l'évolution des travaux. Pour les pilotes sur quatre roues, les chronos devraient descendre puisque le virage dit "Speaker's Corner" devrait se prendre plus rapidement qu'auparavant suite à un angle légèrement moins prononcé et on devrait plus "élargir" à droite dans Blanchimont et "couper" au pied du Raidillon. Nos réponses à nos prédictions devraient tomber lors des 12 Heures CREVENTIC de Spa-Francorchamps qui auront lieu les 22-24 avril et seront la première course d'importance du calendrier.