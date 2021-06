Après une édition 2020 à huis clos, les 24 Heures du Mans, qui se dérouleront les 21 et 22 août 2021, s'apprêtent à accueillir à nouveau des spectateurs. La billetterie de l'épreuve sarthoise ouvrira le lundi 21 juin à 10 heures. Les membres ACO pourront obtenir leurs billets dès le 17 juin, à 10 heures.

Cette 89e édition, 4e manche du FIA WEC 2021 et qui marque le début de l'ère Hypercar, se déroulera en présence de spectateurs. Mais les places seront limitées et on ne dépassera pas les 200.000 spectateurs. Environ 50 000 personnes pourront ainsi assister à l'évènement, soit 20% de la jauge habituelle. Il faudra utiliser le pass sanitaire mis en place par l'Etat français depuis le 9 juin.

Il faudra donc avoir un schéma vaccinal complet, soit : deux semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), quatre semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson), deux semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

Un test PCR négatif de moins de 48 heures pourra être demandé dans le cas contraire (72h pour le contrôle sanitaire aux frontières), tout comme le résultat d'un test positif prouvant le rétablissement du COVID-19, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois.

La Journée Test (dimanche 15 août) ainsi que les vérifications administratives (samedi 14 août) ne seront pas accessibles au public. Le circuit accueillera du public à partir du mercredi 18 août, date à laquelle auront lieu les premiers essais libres. Plusieurs aires d'accueil et parkings seront disponibles. L'entrée sera gratuite pour les moins de 16 ans (tribune gratuite pour les enfants de moins de 8 ans).



En raison du contexte sanitaire toujours instable, les 24 Heures du Mans n'accueilleront cette année pas de concerts ni de fête foraine. Plusieurs animations seront néanmoins proposées au public. En cas d'annulation de l'épreuve ou de huis clos décrété par les autorités, l'ensemble des spectateurs sera remboursé.