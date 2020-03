Enfin une bonne nouvelle dans ce climat morose

Alors que depuis une semaine, la planète sport auto est à l'arrêt, que les annulations succèdent aux reports et que les fans se demandent bien quand ils pourront à nouveau voir une voiture de compétition en action, c'est le genre de nouvelle qui fait plaisir.

Même doublement puisque, plongé dans le coma suite à une mauvaise chute à son domicile et victime d'une hémorragie interne au niveau du cerveau, Enzo Ide se battait pour sa vie il y a à peine sept mois. Mais il a été bien soigné et grâce à l'aide de sa famille, ses proches, l'ancien champion des Blancpain GT Sprint annonce aujourd'hui son retour, plus inattendu, à la compétition. Le Flandrien participera cette saison au championnat d'Europe de rallycross FIA aux commandes d'une Audi S1 Supercar alignée par l'équipe suédoise JC Raceteknik avec laquelle il avait déjà pris part en 2019 à la manche belge du WRX à Francorchamps. Son équipier sera le Norvégien Ben-Philip Gundersen.

L'ambition de notre compatriote est de disputer l’intégralité de la saison en FIA European Rallycross Championship, compétition qui devrait (le conditionnel est hélas plus que jamais de mise à l'heure actuelle en raison de l'épidémie de coronavirus) faire escale à Francorchamps les 16 et 17 mai, avant de prendre la direction de la Norvège, de la Suède, de la France et de la Lettonie.

« Si je peux encore piloter aujourd’hui, c’est grâce au travail extraordinaire des médecins et du personnel soignant qui m’ont aidé et accompagné durant toute cette période," se réjouit Enzo. "Je veux aussi remercier mon épouse, mon père et ma mère, ma famille ainsi que mes amis. Sans eux, cela n’aurait pas été possible. Je suis très heureux de pouvoir à nouveau pratiquer le sport automobile à ce niveau. Merci également à JC Raceteknik et aux membres du team ! Je préfère ne pas parler de performances ou de résultats. C’est trop tôt. Mais quand je pratique le sport automobile, ce n’est pas pour faire de la figuration, c’est évident ! Permettez-moi aussi de demander à chacun de faire preuve de solidarité en ces temps difficiles et d’agir de manière responsable. Nous pourrons ainsi à nouveau tous ensemble nous adonner à nos passions le plus rapidement possible ! »