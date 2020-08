Jérôme d'Ambrosio (Mahindra) s'est qualifié en troisième position, juste devant son compatriote Stoffel Vandoorne (Mercedes). Gageons que les deux hommes, qui étaient plus en difficulté dans l'exercice des qualifications en milieu de semaine, seront très motivé d'offrir à la Belgique un podium, voire la victoire.

Jean-Eric Vergne a redressé la tête après un mercredi et un jeudi chahutés. Le champion du monde en titre a réalisé la pole position en 1:06.277. Le pilote DS-Techeetah s'élancera aux côtés de Maximilian Günther (BMW). A contrario, son équipier et confortable leader du championnat Antonio Felix da Costa s'élancera plus loin, en neuvième position.

Le Top 5 est complété par Alex Lynn (Mahindra) qui a devancé Robin Frijns (Virgin), André Lotterer (Porsche) et Nyck de Vries (Mercedes). Le départ de l'ePrix de Berlin, acte 3, sera donné ce soir peu après 19H.