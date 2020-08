Comme c’était déjà le cas 24 heures plus tôt, Stoffel Vandoorne a marqué des gros points lors de la 7e manche de la Formula E sur l’aéroport de Berlin-Tempelhof. Le Courtraisien s’élançait au-delà du Top 10 et a remonté progressivement, effectuant notamment un splendide double dépassement par l’extérieur.

En bagarre avec Lucas di Grassi (Audi), Robin Frijns (Virgin) et Sam Bird (Virgin) en dernière partie de course, Stoffel a accroché une belle 5e place finale. Vandoorne s’offre de surcroît le point du meilleur tour en course. Moins de réussite pour Jérôme d’Ambrosio (Mahindra) qui a terminé en dehors des points.

Les ePrix se suivent et se ressemblent pour Antonio Felix da Costa qui remporte sa 2e victoire en 24 heures. Le Portugais a mené la course de bout en bout pour s’imposer devant Sébastien Buemi (Nissan). On retrouve ensuite Lucas di Grassi, Robin Frijns, Stoffel Vandoorne et Sam Bird. Le Top 10 est complété par Edoardo Mortara (Venturi), André Lotterer (Porsche) et Jean-Eric Vergne (Techeetah).