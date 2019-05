Il y aura de fortes chances de bon résultat belge pour l'ePrix de Berlin. Auteur du meilleur temps de son groupe en qualifications, Stoffel Vandoorne offre une première ligne pour l'épreuve à domicile de son équipe HWA. Le Courtraisien s'élancera aux côtés de Sébastien Buemi (Nissan-e.dams).





Toujours en lice pour le titre mondial malgré deux dernières course vierges du moindre point, Jérôme d'Ambrosio (Mahindra) s'élancera 8ème devant son équipier Pascal Wehrlein. Vandoorne et d'Ambrosio sont séparés sur la grille par Gary Paffett (HWA), Lucas di Grassi (Audi), Alex Lynn (Jaguar), Antonio Felix da Costa (BMW) et Jean-Eric Vergne (Techeetah).





Moins de réussite pour André Lotterer (Techeetah). Le Nivellois, actuellement 2ème du championnat, a raté sa tentative chronométrée et s'élancera en fond de grille. Pour éviter un clash avec la Bundesliga, le départ de l'ePrix de Berlin sera donné à 13 heures.