Stoffel Vandoorne n'a pas de quoi rire ce samedi en Arabie saoudite. Le Courtraisien a vécu une journée noire. Contraint de s'élancer en fond de grille suite à l'exclusion des Mercedes et des Venturi des qualifications en raison du crash d'Edoardo Mortara en essais libres, le pilote Mercedes n'a jamais pu remonter dans la hiérarchie. Vandoorne a été contraint de repasser par les stands en début de course, perdant un temps précieux. Il n'allait jamais pouvoir remonter et finissait 18ème et bon dernier.

Malchanceux la veille en raison de son crash éliminatoire avec Alex Lynn (Mahindra), Sam Bird est parvenu à faire triompher Jaguar dès sa deuxième course pour le compte du matou anglais. L'ex-pilote Virgin a pris le meilleur sur le poleman Robin Frijns (Virgin) à l'issue d'une passe d'armes musclée. La course était arrêtée dans son dernier quart d'heure suite à l'important crash d'Alex Lynn, victime d'une grosse sortie et glissant sur son arceau jusque dans l'échappatoire. Une victoire méritée pour Bird et pour Jaguar qui a souvent subi la domination des autres grands constructeurs ces dernières saisons. Deuxième place pour Frijns.

Les DS-Techeetah ont offert des moments intenses aux spectateurs. Jean-Eric Vergne et Antonio Felix Da Costa se sont battus comme des chiffonniers, allant au contact à plus d'une reprise. Finalement, JEV avait le dernier mot face au champion en titre. Nick Cassidy, nouvelle recrue de Virgin Racing, complète le Top 5. Suivent les Dragon de Sergio Sette-Camara et Nico Müller, Oliver Turvey (NIO), Oliver Rowland (Nissan) et René Rast (Audi).

Prochain rendez-vous à Rome, le 10 avril !