Tout était pourtant bien parti pour le pilote Mercedes, mais à mi-course, le Néerlandais se faisait piéger par la meilleure stratégie des pilotes Venturi le doublant grâce à leur deuxième "mode attaque". Déjà doublé par Di Grassi hors de la piste, le leader du championnat se touchait avec la DS de Jean-Eric Vergne et perdait ainsi six places en un tour.

Parti en première ligne après avoir raté sa première pole pour 5 millièmes, Eduardo Mortara passait son équipier Di Grassi pour se diriger vers une victoire facilitée par la sortie en fin de course de la voiture de sécurité pour permettre de dégager la monoplace d'Alexander Sims très mal placée. L'opération de dépannage se passait mal et la course s'achevait dans l'ordre derrière la voiture de sécurité avec un podium Mortara-Frijns-Di Grassi.

Au pied du podium, on retrouvait l'Allemand de Nivelles André Lotterer, auteur du plus beau dépassement de cet e-Prix. Le pilote Porsche devançait Jake Dennis, Jean-Eric Vergne et notre Stoffel Vandoorne bien remonté depuis le 12e rang après avoir commis une petite erreur aux essais. Une septième place et six unités lui permettant de revenir dans le sillage de son infortuné équipier au championnat.

Oliver Rowland, Pascal Wehrlein et Nyck De Vries complétent le Top 10. Le Suisse Mortara prend la tête du championnat. Pour le plus grand plaisir de son nouveau boss belge, Jérôme D'Ambrosio.

Parti en pole position, le premier vainqueur de la saison Nyck De Vries n'a pas réussi à signer le doublé et a dû se contenter d'un maigre petit point de consolation en terminant dixième de cette seconde joute nocturne dans les rues de Diriyah