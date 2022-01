Stoffel Vandoorne compte montrer à tous que 2022 sera son année. Malchanceux l'an dernier, le Courtraisien entame cette nouvelle saison de la meilleure des façons en décrochant la pole position pour la course 1 de l'ePrix de Diriyah en Arabie saoudite. Le pilote Mercedes a réalisé un chrono en 1:08.626, trois dixièmes devant Jake Dennis contre qui il était confronté en finale. Le nouveau système de qualifications semble réussir àlui qui a souvent dû composer avec des positions de départ désavantageuses l'an dernier.

La deuxième ligne sera occupée par le champion sortant Nyck de Vries (Mercedes) et André Lotterer (Porsche). Cinquième position sur la grille pour Sam Bird (Jaguar) qui est parvenu à devancer les Virgin de Nick Cassidy et Robin Frijns. Pour son premier ePrix chez Mahindra, Oliver Rowland s'est qualifié 8ème devant Lucas di Grassi, passé d'Audi à Venturi, et Maxi Günther, passé de BMW à Nissan.

Qualifications tièdes pour les DS-Techeetah de Jean-Eric Vergne et Antonio Felix Da Costa, 13ème et 16ème sur la grille. C'est en tous cas mieux que Sébastien Buemi (Nissan), l'ancien champion étant avant-dernier aux côtés d'Antonio Giovinazzi, l'ex-pilote Alfa Romeo en F1 disputant son premier ePrix avec l'écurie Dragon.

L'ePrix de Diriyah débutera ce soir à 18 heures GMT+1.