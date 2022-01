Stoffel Vandoorne se dirigeait vers la victoire pour la course 1 de l'ePrix de Diriyah, première manche de la saison 8. Mais un nouveau grain de sable s'est à nouveau glissé dans l'engrenage pour le Courtraisien. Le pilote Mercedes loupait un peu sa trajectoire en voulant prendre son deuxième Attack Mode, lequel ne s'activait pas et contraignait Stoffel à réitérer la manoeuvre. Son champion d'équipier, Nyck de Vries, n'en demandait pas tant pour prendre la tête après avoir pris un excellent envol depuis la troisième position sur la grille.

Vandoorne se rapprochait de son voisin de garage lors des derniers tours de course mais rien n'y fit. de Vries fait ainsi honneur à son titre décroché à Berlin l'été dernier en décrochant une victoire en Arabie saoudite. Piégé par de Vries à l'extinction des feux, Jake Dennis (Andretti) termine au pied du podium. Sam Bird (Jaguar) prend la quatrième place devant Lucas di Grassi qui ne rate pas ses débuts chez Venturi, le team de Jérôme D'Ambrosio. Le Brésilien devance son équipier Edoardo Mortara.

Le Top 10 est complété par Jean-Eric Vergne (Techeetah), bien remonté en fin de course, Oliver Askew (Andretti) et Mitch Evans (Jaguar). Le grand perdant de la course est assurément André Lotterer (Porsche), le Nivellois revendiquant une place sur le podium avant une grande partie de l'épreuve avant de s'effondrer sur la fin. Dédé termine à une décevante 13ème place finale.

Match-retour demain à 18 heures sur cette même piste de Diriyah.