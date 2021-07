On n'y croyait plus, tant l'écurie Mercedes s'est prise les pieds dans le tapis depuis plusieurs ePrix. Mais à Londres ce dimanche, les monoplaces argentées ont enfin revu le soleil. Bonne nouvelle, c'est Stoffel Vandoorne a réalisé la pole position ! Déjà septième de la course de samedi, le Courtraisien a signé sa 4ème pole avec un meilleur temps en 1:20.181. On croise les doigts pour que cette fois-ci, la guigne épargne quelque peu notre ancien représentant en Formule 1 qui ne méritait pas la traversée du désert des dernières semaines.

Stoffy s'est qualifié devant deux régionaux de l'étape, en l'occurrence Alexander Sims (Mahindra) et Oliver Rowland (Nissan). Preuve que les Benz électrifiées marchent bien ce dimanche, Nyck de Vries s'est accaparé le 4ème chrono devant Mitch Evans (Jaguar), Maximilian Gunther (BMW) et Pascal Wehrlein (Porsche). Vainqueur de la course de samedi, Jake Dennis (BMW) ne partira que depuis la 14ème position. Le leader du championnat, Sam Bird (Jaguar), ne s'est qualifié que 21ème derrière Edoardo Mortara (Venturi) et devant les... DS-Techeetah d'Antonio Felix Da Costa et Jean-Eric Vergne.

La 13ème manche de Formula E débutera cet après-midi à 15h04 pétantes, heure belge.