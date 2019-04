Il y a eu du mieux pour Jérôme d'Ambrosio lors des qualifications de l'ePrix de Paris. Après avoir signé le meilleur chrono du Groupe 1, le Bruxellois, qui mène le championnat, s'est hissé jusqu'en super-pole. Le pilote Mahindra fut toutefois plus en délicatesse et a signé le 6ème chrono. C'est toutefois nettement mieux que lors des ePrix précédents où l'ex-pilote de F1 s'était élancé en deuxième partie de grille. JDA fait de surcroît une bonne affaire puisque ses rivaux directs au classement partiront tous derrière lui.

André Lotterer (Techeetah) s'élancera 7ème tandis que Lucas di Grassi (Audi), Antonio Felix da Costa (BMW) et Mitch Evans (Jaguar) ne sont que 10ème, 16ème et 20ème. Si tout va bien, le vainqueur de l'ePrix de Marrakech peut donc prendre ses distances au championnat.





Stoffel Vandoorne devra s'atteler à une grosse remontée. Le Courtraisien s'est loupé lors de son tour lancé en allumant les pneus au plus gros freinage du circuit. Le bilan est sans appel : celui qui a terminé 3ème à Rome partira 21ème et avant-dernier.

Une Mahindra en cache une autre puisque c'est l'équipier de d'Ambrosio, Pascal Wehrlein, qui s'est montré le plus rapide. L'Allemand s'élancera devant l'armada Nissan-e.dams emmenée par Olivier Rowland et Sébastien Buemi. Suivent Robin Frijns (Virgin) et Felipe Massa (Venturi).