L'ePrix de Paris 2019 restera dans les mémoires. Si les premiers tours furent assez tranquilles, le déclenchement d'une violente averse allait faire évoluer les pilotes sur des oeufs. Les funambules se mettaient en évidence tandis que plusieurs pilotes partaient à la faute sur une piste à l'adhérence rendue très précaire. En conséquence, plusieurs Full Course Yellow furent brandis pour évacuer les monoplaces échouées dans les Tecpros.





Malheureusement, la dernière neutralisation fut causée par Jérôme d'Ambrosio. Remonté du fond de grille à la 8ème place grâce à un numéro d'équilibriste, le pilote de Grez-Doiceau fit une manoeuvre risquée en voulant dépasser par l'extérieur Antonio Felix Da Costa (BMW), son plus sérieux rival au championnat. Mais le pilote Mahindra se faisait prendre à son propre piège, le Portugais l'emmenant vers le mur de Tecpros. Abandon pour JDA qui va perdre de très gros points au championnat. Ce n'était d'ailleurs pas l'après-midi des Belges puisque Stoffel Vandoorne (HWA) était contraint à l'abandon sur problème mécanique après avoir passé son ePrix dans les profondeurs du classement...





Après la faillite des Nissan-e.dams (mécanique pour Buemi et accident pour Rowland), Robin Frijns (Virgin) n'en demandait pas tant pour s'imposer. Le Hollandais devient le 8ème vainqueur en autant d'ePrix cette saison et décroche par ailleurs sa première victoire en Formula E. André Lotterer décroche une nouvelle médaille d'argent pour le compte de DS-Techeetah. Daniel Abt (Audi) complète le podium devant son équipier Lucas di Grassi et l'étonnant Maximilian Günther (Dragon), révélation de cet ePrix.





Au classement provisoire, Frijns prend les rênes avec 81 points contre 80 pour Lotterer et 70 pour Da Costa. d'Ambrosio chute au 5ème rang avec 65 unités. Prochain rendez-vous à Monaco le 11 mai...