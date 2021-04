Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Stoffel Vandoorne. Alors qu'il avait dominé les qualifications de la course 1 de l'ePrix de Valence samedi, le Coutraisien a été beaucoup moins à la fête ce dimanche. Le pilote Mercedes n'a pu faire mieux que le 19ème temps lors des qualifications. Comme bien d'autres favoris dont Nyck de Vries seulement 20ème, Stoffel a dû se contenter d'un chrono moyen en raison de sa position de départ pour les qualifs. Il gagnera toutefois un échelon sur la grille suite à la pénalité de trois places infligée à Mitch Evans (Jaguar) suite aux incidents de la veille.

Ayant fini sa course dans le bac à graviers, André Lotterer (Porsche) dispose d'une belle occasion de se racheter. Le Nivellois a réalisé le 2ème temps et partira donc en première ligne. "Dédé" a concédé 8 dixièmes sur Jake Dennis (BMW) qui décroche sa toute première pole position en Formula E. Troisième chrono pour Alex Lynn (Mahindra) devant, énorme surprise, les deux NIO de Tom Blomqvist et Oliver Turvey. Sixième temps pour la meilleure Venturi, celle de Norman Nato. Suivent Jean-Eric Vergne (Techeetah), Oliver Rowland (Nissan) et Seb Buemi (Nissan).

Le départ du deuxième ePrix de Valence sera donné cet après-midi à 14 heures.