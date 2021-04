Ce n'est malheureusement pas passé deux fois pour Stoffel Vandoorne. Classé troisième de la course 1 alors qu'il s'élançait en fond de grille, le Belge a été contraint à l'abandon lors de la course 2 de l'ePrix de Valence. Le pilote Mercedes pouvait légitimement revendiquer un Top 10 jusqu'au moment où sa route croisait celle de Sébastien Buemi (Nissan) dans le dernier quart d'heure de l'épreuve. Le Suisse ne laissait pas assez d'espace dans un virage et Vandoorne ne pouvait éviter le contact avec le mur de pneus. La Silver Arrow n°5 était malheureusement trop endommagée pour continuer.

André Lotterer a en revanche connu une course faste. Privé d'une première ligne sur la grille suite à une pénalité de 3 places, l'Allemand de Nivelles finissait par s'assurer une place sur le podium. La pénalité de 5 secondes de Norman Nato (Venturi) suite à une collision avec Alex Lynn (Mahindra) offrait la médaille d'argent au pilote Porsche qui lance enfin sa saison. Lotterer a terminé derrière Jake Dennis qui s'offre sa première victoire en FE. Le Britannique, deuxième pilote BMW i Andretti, a mené de bout en bout à l'issue d'un parcours parfait. Après ses explications avec Nato, Lynn complète le Top 3.

Quatrième position pour Oliver Rowland (Nissan). Derrière Norman Nato finalement classé 5ème, René Rast (Audi) prend la 6ème place devant Jean-Eric Vergne (Techeetah), Oliver Turvey (NIO), Edoardo Mortara (Venturi) et Lucas di Grassi (Audi). Leader du championnat avant la course, Nyck de Vries (Mercedes) n'a pu faire mieux qu'une 16ème place.

Après Valence, la Formula E se produira dans la Principauté de Monaco le 8 mai prochain.