On le savait en confiance quand il est arrivé sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, il l'a confirmé de la plus belle des façons. Stoffel Vandoorne a décroché une nouvelle pole en Formula E ce samedi matin en Espagne. Après avoir été délogé par Alex Lynn (Mahindra) lors des qualifications par groupes, le Courtraisien a récupéré son bien en s'adjugeant la Super Pole avec un chrono en 1:26.494. Voilà une poignée de points supplémentaires dans la besace du pilote Mercedes !

Vandoorne a devancé de seulement 28 millièmes le champion sortant, Antonio Felix Da Costa (Techeetah). La deuxième Mercedes, celle de Nyck De Vries, est créditée du 3ème chrono. Le Néerlandais a concédé deux dixièmes de seconde sur son voisin de garage. On retrouve ensuite Maximilian Günther (BMW), Alex Lynn et le champion de la Saison 2, Sébastien Buemi (Nissan). Le Top 10 est complété par André Lotterer (Porsche), Norman Nato (Venturi), Oliver Rowland (Nissan) et Pascal Wehrlein (Porsche).

Actuellement troisième du championnat, Robin Frijns n'a que le 16ème chrono. C'est en tous cas mieux que les deux Jaguar qui occupent actuellement les deux premières places du classement. Mitch Evans n'est que 18ème, trois échelons devant Sam Bird qui mène actuellement la compétition.

Le départ du premier ePrix de Valence sera donné cet après-midi à 15 heures.