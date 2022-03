"Les travaux d'aménagement du circuit sont magnifiques," confie "Tintin". "Il y a certes quelques bacs en trop pour les voitures, mais tout ce qui va dans le sens de la sécurité est un plus pour moi. Avec le nouvel asphalte, j'estime que la piste est deux à trois secondes plus rapide même si le tracé en lui-même n'a pas changé d'un iota."

Mais il y a cependant un gros bémol: le Raidillon.

"Il est triste de constater que la FIA ne nous écoute pas, nous, les pilotes. Cela fait des années que l'on demande de réduire la vitesse dans ce virage. Le Raidillon passe facilement à fond. Quel intérêt alors? Un virage juste pas à fond est nettement plus intéressant. Les dirigeants de Francorchamps étaient prêts à revenir à un tracé du Raidillon plus conforme à celui des années 70, mais la FIA au final n'est pas allée plus loin et a réhomologué le circuit ainsi. Sans doute leur faudra-t-il un nouvel accident grave pour les faire réagir."

Et "VdP" craint qu'il se produira... "Avec la vitesse, les fonds plats, la déclivité, j'ai peur qu'un proto lancé à 300 km/h et s'accrochant ou dont le pilote perdrait le contrôle ne décolle et ne finisse sa course peut-être pas dans la nouvelle tribune qui n'est pas dans l'axe mais au-delà des glissières. Avant, le rail ou le mur les arrêtait vite, mais là si cela part en vrille ou en tonneaux il y a la place pour prendre l'air. Et je vous assure pour l'avoir vécu que ce n'est pas rassurant de décoller à ces vitesses-là."

Et Eric Van de Poele, inquiet, de conclure: "Je vois un nouvel accident grave se produire dans les six mois à venir. J'espère bien sûr de tout coeur me tromper..."

Mais si ce n'est pas le cas, notre ex-pilote de F1 aura prévenu: "Les gens de la fédération internationale feraient mieux d'écouter un peu plus les pilotes. J'ai rencontré le nouveau directeur du circuit Amaury Bertholomé et lui est à l'écoute."

On avait évoqué une diminution de 10% de la vitesse au Raidillon. Il n'en sera finalement rien. Jusqu'au prochain drame selon un des plus grands noms du sport auto belge...

Cinq fois vainqueur des 24H de Spa, Eric Van de Poele a été un des premiers pilotes confirmés à avoir eu l'occasion de tourner sur leFrancorchamps en Ford Mustang. Il nous livre ses impressions: