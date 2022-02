"Ce sera génial, parce que j'ai grandi dans les paddocks de l'endurance, j'ai grandi à Spa dans l'ambiance des 24H", a commenté Xavier Siméon en ligne depuis Almeria en Espagne où il effectue des essais, lors d'une conférence de presse vendredi à Spa.

"Je n'ai jamais eu l'occasion de courir à Spa en MotoGP ou en Moto2, ce sera un moment de grande fierté pour moi de venir sur ce fabuleux circuit. Je connais parfaitement la piste, même si je n'ai pas vraiment roulé beaucoup dessus en fait. Ce sera une course très difficile. Vingt-quatre heures, c'est très exigeant pour les pilotes et pour les motos. Ce sera peut-être la plus chouette course du calendrier".

Xavier Siméon, 32 ans, est passé du Superstock en Moto2 où il a disputé plus de 120 Grands Prix entre 2010 et 2017 avant de s'essayer à la MotoGP en 2018, puis de se diriger vers l'Endurance, avec succès.

"Quand j'étais petit, je rêvais de faire comme mon père et de rouler en endurance. Après ma dernière saison en MotoGP, j'ai eu l'occasion de retourner en Moto2, mais je voulais un autre défi pour ma carrière et j'ai pu rejoindre une bonne écurie en Endurance et je voulais franchir ce cap. Avec Suzuki, c'était l'occasion rêvée. Je ne peux pas être plus satisfait de mes deux dernières années. J'ai trouvé ma voie en Endurance".

Xavier Siméon (Suzuki GSXR 1000) est devenu l'an dernier champion du monde EWC avec les Français Gregg Black et Sylvain Guintoli et avec l'écurie Yoshimura Sert Motul, remportant les 24H du Mans et le Bol d'Or.