Parmi les pionniers de la discipline, Jérôme D'Ambrosio ne sera pas au départ de la 7e saison de Formula E. En tous cas pas en tant que pilote. Après une saison 2020 décevante, le double vainqueur dans la discipline a été remercié par le team Mahindra et n'a pas trouvé d'opportunité intéressante pour se recaser, que ce soit en Formula E ou dans une autre discipline. Dès lors, à 34 ans, le résident monégasque a décidé d'assurer sa reconversion et de mettre toute son expérience de la discipline et sa science de la course au service du team de Monaco Venturi dont il devient le directeur sportif adjoint.

L'équipe Venturi engagera en 2021 les monoplaces du Portugais Eduardo Mortara et du Français Norman Nato.

On souhaite bon vent à notre ex-pilote de GP dans sa nouvelle carrière tout en espérant le revoir de temps à autre tout de même derrière un volant de compétition.