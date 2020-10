Ugo de Wilde a vécu son plus beau week-end de l'année à Spa-Francorchamps. Après avoir terminé 3ème la veille sous la pluie, le Bruxellois de 17 ans a été le héros de la course 2 de Formule Renault Eurocup en prologue des 24 Heures de Spa-Francorchamps. Qualifié 5ème, le pilote Arden prenait un excellent départ sur une piste grasse et donc très piégeuse. Ugo virait en 2ème position à l'épingle de la Source avant de s'offrir aux Combes le scalp du leader du championnat parti en pole, Victor Martins (ART), en délicatesse lors des premiers kilomètres !

L'espoir belge de monoplace allait ensuite mener le premier tiers de l'épreuve avant de céder face à son équipier Alex Quinn. Prenant tous les risques, le Britannique creusait l'écart pour ne plus être rejoint. de Wilde termine à 11 secondes de Quinn et prend la médaille d'argent. Mais le pilote n°27 réalise néanmoins son meilleur week-end sur le plan comptable et démontre qu'il est en grande forme en restant sur trois Top 3 au cours des quatre dernières tentatives.

Derrière les deux pilotes Arden, le Suisse Grégoire Saucy (ART) prend la 3ème place et termine à 23 secondes. Victor Martins sauve les meubles avec le 4ème rang devant Kas Haverkort (FA Racing). Amaury Cordeel (FA Racing) complète pour sa part le Top 10.