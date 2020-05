L'écurie de Formule 1 Mercedes s'intéresse à Sebastian Vettel pour son duo de pilotes pour la saison 2021. "Nous sommes loyaux envers nos pilotes actuels mais nous devons prendre cette nouvelle donnée en considération", a déclaré Toto Wolff, le directeur de l'écurie. "Vettel est un grand pilote, une grande personnalité et un atout pour n'importe quelle équipe de Formule 1."

Une déclaration de Wolff qui survient quelques heures après l'annonce de la fin de la collaboration entre Vettel et l'écurie Ferrari à la fin de la saison. Le quadruple champion n'est pas parvenu à trouver un accord pour une prolongation de son contrat qui prend fin en 2020. Vainqueur de 53 Grands Prix dans sa carrière, Vettel s'est imposé à 14 reprises pour l'écurie au cheval cabré depuis 2015.

Lewis Hamilton, le sextuple champion du Monde, et Valterri Bottas, les deux pilotes actuels de Mercedes sont également en fin de contrat cette année. Ces derniers mois, Hamilton a souvent été cité chez Ferrari mais il a lui-même annoncé qu'il prolongera certainement son contrat avec l'écurie allemande. Jusqu'à présent, le Finlandais Bottas s'est adapté à un rôle plus en retrait et semble être le coéquipier idéal pour le Britannique.