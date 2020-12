Fils du richissime " gentleman driver" Jean-Denis qui a disputé trois GP en queue de peloton en 1994 et 1995 chez Larrousse puis Pacific, le jeune Suisse Louis Deletraz n'a pas eu une réaction aussi politiquement correcte que Stoffel Vandoorne après ne pas avoir été choisi par Haas pour remplacer Romain Grosjean.

Parce que ce jeune pilote, 7e pour sa 3e saison en F2, estime qu'il méritait plus que l'autre réserviste du team américain Pietro Fittipaldi de débuter en GP ce week- end. Ce qui, si l'on se base uniquement sur les récents résultats, n'est pas faux.

Sans doute s'est-il rendu compte cette semaine que son rôle de "réserviste" (payant?) chez Haas n'était qu'honorifique. Ses réactions sur ses réseaux sociaux ne vont clairement pas l'aider à être choisi une prochaine fois et ont dû très fort énerver le bouillant Gunther Steiner, directeur sportif de Haas. Eh oui, Louis, un autre "fils de" aux portes de la F1 aurait visiblement du mal à accepter que le nom Fittipaldi a plus marqué l'histoire de la F1 que celui de son paternel...

Son premier tweet de la semaine était rigolo et encore gentillet. "Louis... Lewis, il n'y a pas grand chose à changer sur la liste des engagés. Je veux juste rendre le côté administratif plus facile..." avec en dessous le communiqué officiel Mercedes annonçant le forfait de Lewis Hamilton pour cause de test positif au Covid-19.

Mais, frustré, il a remis une couche deux jours plus tard : " Bravo à Jack (Aitken), Williams&Mercedes. Un choix basé sur les performances pures. C'est chouette de voir un team avec du respect pour ses pilotes."

Après cette réaction, on doute très fort que Louis Deletraz soit invité à remplacer Pietro Fittipaldi ou Romain Grosjean à Abu Dhabi. Par contre, on n'exclurait pas la possibilité de voir le fils d'un septuple champion du monde et possible futur champion F2 débuter en F1 un peu plus tôt que prévu. Ce qui nous vaudra encore un tweet de Deletraz Jr ?