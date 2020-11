Sur une piste plus sèche et plus chaude qu'au matin, Max Verstappen a en effet signé le meilleur temps avec un chrono de 1:28.330 (pour 1:35.077 en matinée). Le pilote néerlandais devance le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) de 401/1000e de seconde. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a été le troisième pilote le plus rapide de cette deuxième session, à 575/1000e de Verstappen.

Leader au classement du championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 4e, suit à 850/1000e de la meilleure Red Bull.

Les pilotes se plaignaient le matin d'une piste trop glissante à cause d'un revêtement goudronné encore tout frais.

Une troisième séance libre est prévue samedi à 10h00. Les les qualifications auront lieu à 13h00.

Le Grand Prix de Turquie dimanche (11h10) pourrait sacrer Lewis Hamilton pour la 7e fois lui permettant ainsi d'égaler le record de l'Allemand Michael Schumacher.