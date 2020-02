Grâce à un nouveau partenariat avec Inéos

Si la W11 des champions du monde sera toujours bel et bien dévoilée le jour de la Saint-Valentin et s'il faudra donc encore attendre quatre jours avant de voir ses formes 2020, on a déjà pu découvrir, aujourd'hui à Londres sur un châssis W10, sa nouvelle robe toujours majoritairement argentée mais avec des touches de rouge bordeaux grâce à un nouveau partenariat avec la société londonienne Inéos et quelques lignes plus prononcées de turquoise pour Pétronas.

L’écurie championne du monde de Formule 1 travaillera main dans la main avec l’équipe cycliste mais aussi le département voile d’Inéos qui participera à la prochaine Coupe de l’America en 2021.

© Mercedes



« Nous sommes très bien placés pour apporter notre expertise et aide dans des défis technologiques dans certains domaines spécifiques de la course cycliste ou nautique » explique Toto Wolff, le boss de Mercedes F1. "Je pense notamment à tout ce qui touche à l'aérodynamisme ou la fabrication de certains éléments spécifiques."

La W11 subira son baptême de la piste vendredi à Silverstone aux mains du sextuple champion Lewis Hamilton.