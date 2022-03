Trois mois après la finale pour le moins controversée d'Abu Dhabi, il y aura de la revanche dans l'air. Le jeune loup de chez Red Bull voudra faire honneur à un numéro 1 loin d'être usurpé, tandis que le septuple champion aura à coeur de briguer un 8e titre qui lui a été volé aux Emirats.

Mais, contrairement à 2021 où ils avaient éclaboussé la concurrence de leur talent et laissé leurs rivaux parfois très loin, le bras de fer attendu pourrait parfois être perturbé par plusieurs pilotes.

L'an dernier, six pilotes ont remporté au moins un GP ce qui porte à dix (sur les vingt) le nombre de vainqueurs en F1 sur la grille 2022. Et neuf pour ce premier rendez-vous, suite au forfait de Sebastian Vettel, testé positif au Covid. Avec dans l'ordre du nombre de succès Lewis Hamilton (103), Sebastian Vettel (53), Fernando Alonso (32) Max Verstappen (20), Valtteri Bottas (10), Daniel Ricciardo (8), Sergio Pérez (2), Charles Leclerc (2), Esteban Ocon (1) et Pierre Gasly (1).

Trois d'entre-eux ont clairement le potentiel pour ajouter leur nom à cette liste cette année : Carlos Sainz Jr, George Russell et Lando Norris. Si l'on va plus loin, seuls quatre pilote du plateau actuel ne sont encore jamais montés sur un podium de F1 : Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi, Mick Schumacher et le débutant chinois Guanyu Zhou. On peut désormais ajouter le remplaçant Nico Hulkenberg, jamais dans le Top 3 en 179 GP. Un bien triste record.

Mais quels sont les pilotes qui, sur le papier, ont l'étoffe et le matériel pour éventuellement jouer un rôle dans la lutte pour le titre mondial cette saison ?



(...)