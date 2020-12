Arrivé à Djeddah, dimanche dernier, Fabian Lurquin a pris le temps de s’acclimater à la chaleur saoudienne. Pour sa 5e participation au Dakar, le navigateur liégeois fera équipe, comme l’an dernier, avec le Français Mathieu Serradori. "L’année 2020 n’a été facile pour personne", lance notre compatriote. "Mais le manque de roulage depuis le mois de mars a plutôt rééquilibré les forces entre des petits teams comme le nôtre et les écuries de pointe comme Overdrive et X-Raid qui effectuent généralement plusieurs milliers de kilomètres d’essais et en course tout au long de l’année."