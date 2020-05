Les sports moteurs sortent, doucement, de leur confinement. Cela a débuté ce week-end par plusieurs pistes de karting aux Pays-Bas qui ont rouvert. Avec certaines restrictions bien sûr, mais c'est un début. Limité aux licenciés néerlandais de moins de 19 ans, avec un seul accompagnant, de la distanciation dans les paddocks, sans cafétariat et avec l'achat de son droit d'accès en ligne. Des mesures faciles à imposer et à respecter.

Ce lundi, c'est le Hockenheimring, à 300 km de nos frontières, qui a reçu le feu vert pour un premier "track day" auquel ont notamment participé les trois Mercedes GT3 du team Getspeed. Et cela se poursuivra tout au long de la semaine.

"Cela roule déjà en Allemagne et plusieurs circuits nous ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à nous accueillir pour des essais au mois de juin," nous confie Vincent Vosse du team Audi WRT. "C'est le cas du Nürburgring, de Misano en Italie ou de Most en République Tchèque. On a prévu de rouvrir nos ateliers le 1er juin et de remonter en piste 3e semaine de juin avec dix à quinze jours d'essais pour nos Audi DTM et GT3. Gerhard Berger, patron de l'ITR, m'a récemment confirmé que le DTM débuterait en juillet. Et la première manche SRO devrait avoir lieu fin juillet. Je suis confiant et impatient. Cela commence à m'énerver très fort d'entendre certaines personnes déclarer que ce n'est que du sport automobile, un loisir, quelque chose de non utile. Moi je veux bien, mais avec notre équipe on fait tout de même travailler 120 personnes. Entre 2500 et 3000 personnes vivent des sports moteurs en Belgique. C'est une grosse entreprise."

Sans compter tous les commerces, les restaurants, les hôtels dépendant de circuits notamment du côté de Francorchamps où l'on attend toujours des précisions du gouvernement pour une possible réouverture là aussi en plusieurs phases. On en saura sans doute plus ce mercredi.

En attendant, il a déjà été confirmé aujourd'hui que des motos pourront reprendre la piste les 4 et 5 juillet pour les Bikers Classics, un événement pour motos anciennes. "Mais il n'y aura lors de cette édition pas de parade ni de course," prévient l'organisateur DG Sport.

On espère que les essais seront autorisés bien avant cela. Et que les premières courses pourront avoir lieu à huis clos avec au moins un événement SRO en juillet puis l'ELMS et la manche du WEC, le championnat du monde d'endurance, en août.

Au Nürburgring, à 100 km de Francorchamps, la première course reprogrammée est le VLN le 27 juin sur la Nordschleife. La Nascar américaine annonce sa première épreuve réelle le 17 mai à Darlington Raceway, dans l'état de Charlotte, soit dans treize jours à peine. Ce pourrait être la première course d'après Coronavirus. Et six autres de trois séries sont prévues sur le même circuit endéans les dix jours suivants.

La F1 à quant elle prévu de reprendre ses GP le 5 juillet au Red Bull Ring en Autriche où l'on a commencé le déconfinement il y a déjà une dizaine de jours et où l'on a recensé que deux morts de coronavirus lors des vingt-quatre dernières heures.

En Angleterre enfin, un nouveau calendrier annonce le début du championnat F4 début août. SRO, on le sait a déplacé les 24 heures de Spa en octobre et n'organisera que huit meetings GT World Challenge cette année (au lieu des dix prévus), tandis que la F2 resterait à 12 meetings, la F3 FIA sur huit et l'Eurocup Formula Renault garderait ses dix meetings. Avec combien de voitures, cela c'est une autre question...