Arrivé à Djeddah aux petites heures du réveillon de Nouvel An en compagnie de son copilote Marc Coma, Fernando Alonso fait l’objet de toutes les attentions. À trois jours du départ de son tout premier Dakar, le double champion du monde de F1, rejoint depuis par l’ensemble de ses équipiers du Team Toyota Gazoo Racing - Overdrive, peaufine les ultimes détails d’une préparation express au terme d’une année faste.

Vainqueur des 24 Heures de Daytona en janvier, le prince des Asturies a décroché le championnat du monde d’Endurance (WEC) avant de s’imposer pour la deuxième fois d’affilée aux 24 Heures du Mans. Depuis l’annonce, en septembre, de sa participation au Dakar 2020 avec Toyota, il a multiplié les kilomètres d’essai et s’est testé en course, au volant du Toyota Hilux, notamment au Rallye du Maroc et lors d’une manche du championnat tout-terrain d’Arabie saoudite.

