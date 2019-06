Le Dakar semble une bonne piste pour l'Espagnol, mais qui veut se préparer convenablement

Nous avons eu l'occasion de rencontrer Fernando Alonso à quelques heures de la seconde séance d'essais en vue des 24H du Mans. Vous pourrez lire son interview complète dans La Dernière Heure Les Sports de ce vendredi. Mais, comme nous vous l'avions promis la semaine dernière, nous lui avons posé la question sur son futur ? Et voici ses réponses...

Fernando, Le Mans est votre dernière course en WEC avec Toyota ? Mais est-ce aussi votre dernière course de la saison ?

« Je tiens d'abord à préciser que je reviendrai certainement au Mans un jour. Et non, ce ne sera pas ma dernière course 2019. J'ai encore quelques épreuves à mon programme... Je veux également préparer au mieux 2020. »

Le WRC est une possibilité ? Il y a eu des rumeurs concernant votre participation au Rallye de Catalogne... « Non pas du tout. »

On parle aussi du Dakar... « C'est possible. »

Vous ne savez pas encore ? « Si, moi je sais ce que je vais faire... »

Dans l'éventualité où vous feriez le Dakar, est-il possible que vous disputiez quelques bajas ou raids avant pour vous préparer ? « Il vaut toujours mieux bien vous préparer quand vous participez à une grande course. Surtout quand vous êtes connu et qu'il y a beaucoup d'attentes. Sinon vous avez des désillusions comme à Indianapolis ou nous n'étions pas prêts... »