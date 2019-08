Il n'y a encore aucune confirmation écrite noire sur blanc. Mais la communication appuyée de Toyota et de son pilote-vedette Fernando Alonso ne fait pas l'ombre d'un doute. Après un galop d'essai au printemps dernier au volant d'un Hilux 4x4, l'Espagnol a repris le volant du pick-up nippon préparé chez les Hutois d'Overdrive Racing pour effectuer une batterie d'essais dans les grandes étendues ensablées.

Le constructeur d'Aichi indique que le double champion du monde de F1, double vainqueur des 24 Heures du Mans et lauréat des dernières 24 Heures de Daytona mangera du kilomètre dans les dunes au cours des cinq prochains mois. Soit exactement le nombre de mois restants avant le prochain Dakar qui aura lieu en Arabie Saoudite. Alonso disputera même le Harrismith 400 en Afrique du Sud à la mi-septembre et, selon certaines indiscrétions, son copilote serait Marc Coma, quintuple vainqueur sur moto et ex-directeur de course du plus célèbre des rallye-raids.

"Après l'essai du Hilux en mars dernier, j'avais envie d'en reprendre le volant", commente Fernand. "Cela m'a donné tant de confiance si rapidement que je me suis amélioré boucle après boucle. Je suis vraiment impatient de suivre les prochains mois d’entraînement, de connaître le Hilux et de travailler avec l’équipe. J'ai toujours indiqué que je voulais relever de nouveaux défis dans différentes disciplines et je fais partie d'une grande équipe pour le faire. Je suis ravi de ce nouveau challenge."

Au final, le seul facteur qui peut compromettre une participation d'Alonso au Dakar est s'il ne parvient pas à assimiler le mode d'emploi du rallye-raid qui est une discipline à mille lieues de ce qu'il a connu auparavant dans sa carrière. Car, quand le natif d'Oviedo s'aventure quelque part, ce n'est jamais pour faire de la figuration. Confirmation ou infirmation de sa présence en Arabie Saoudite dans les prochaines semaines...