La rumeur se propage, confirmation ou pas la semaine prochaine au Mans

La rumeur s'est propagée sur la toile comme une traînée de poudre. Et elle n'est pas trop surprenante. Fernando Alonso qui disputera, la semaine prochaine au Mans, sa dernière course en WEC pour le compte de Toyota aura deux objectif : inscrire pour la deuxième fois consécutive son nom au palmarès et décrocher un troisième titre mondial, le premier en endurance.

Et après ? Le « Matador » a récemment confié qu'il disputerait encore « huit courses cette saison après Le Mans ».

Mais dans quelle discipline vu qu'il a décidé de quitté le Championnat du Monde d'endurance ? Après un test positif en Afrique du Sud aux commandes d'un Toyota Hilux, on sait que l'ambassadeur de McLaren envisagerait de disputer le prochain Dakar, déménageant en janvier prochain dans les dunes des Emirats. Et pour s'habituer à rouler sur la terre, mais aussi pour devenir le pilote le plus complet, il serait tenté par une participation en WRC. Il aurait déjà accepté de participer à un test durant l'été. La garantie d'un buzz médiatique pour la marque japonaise avec laquelle il reste étroitement lié. Mais que dire s'il décidait de participer, en octobre prochain, au Rallye d'Espagne, en Catalogne. Ce serait carrément de la folie.

On sait que Toyota possède une 4e Yaris WRC prête à être engagée en Mondial des rallyes comme cela a déjà été le cas en Suède pour Marcus Gronholm et comme ce sera encore le cas la semaine prochaine en Sardaigne avec Juho Hanninen. Et l'on imagine que Tommi Makinen et le Toyota Gazoo Racing ne refuseraient pas un tel coup de pub.

La balle est donc dans le camp de Fernando Alonso. A-t-il réellement envie de prendre ce risque et de rouler sur les traces de son ami Robert Kubica ou de Kimi Raikkonen passés de la F1 au WRC sans être ridicules ? On lui posera la question jeudi prochain quand nous le rencontrerons au Mans. Selon certaines sources, une annonce pourrait être faite à ce sujet justement la semaine prochaine. Et si c'est le cas, on doute fort que ce soit pour dire que Fernando Alonso ne participera pas au Rallye d'Espagne...

Caramba, si c'est le cas, la lutte pour le titre mondial ne sera pas le seul centre d'intérêt de l'avant-dernière manche du championnat.