Il y a des jours où toutes les planètes s’alignent. Après tout, quoi de mieux que de fouler et d’avoir pratiquement rien que pour soi le circuit de Spa-Francorchamps par une belle journée de fin d’été, au volant d’une voiture de course portant le blason le plus célèbre de l’histoire de l’automobile ? Quand l’opportunité de tester une Ferrari s’est présentée, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que nous acceptions. Il s’agit de ce genre de plaisir divin, presque tabou par les temps qui courent, qui fait succomber tout passionné qui se respecte, qu’il soit fan du Caval lino ou non.