"Il montre de belles choses en Formule 2, il s'améliore et c'était aussi ce que nous voulions surveiller. Nous allons bientôt parler avec lui de son avenir", a précisé Binotto.

Le directeur sportif de Ferrari a ajouté que Schumacher ne ferait pas tout de suite ses débuts avec Ferrari. "Pouvoir apprendre et se développer dans une plus petite écurie de F1 est l'étape la plus logique." Une écurie qui devrait être Alfa Romeo qui roule avec des moteurs Ferrari.