Après Ugo de Wilde deux heures plus tôt, un autre Belge s'est mis en évidence lors des Coupes de Pâques de Nogaro. Stéphane Lémeret s'est vengé d'une course 1 gâchée par un souci mécanique pour signer un résultat plus conforme avec ses ambitions dans la course 2 du FFSA GT (GT4).

Associé au jeune Français Matteo Herrero, le pilote-journaliste était un des grands animateurs de la fin d'épreuve. Profitant de la neutralisation pour combler son retard, le Bruxellois ne cessait de menacer l'Aston Martin Vantage GT4 n°007 AGS Events pilotée par le jeune Romain Leroux (18 ans). Bien que plus rapide sur un tour, le pilote de l'Alpine A110 GT4 n°110 CMR n'allait jamais trouver l'ouverture, la GT anglaise étant plus lourde mais plus puissante que la berlinette française plus agile mais dotée d'une cavalerie plus modeste. Cela n'empêchait pas Stéphane de terminer à la 3ème place du classement général et de décrocher la médaille d'argent dans la catégorie Silver, de quoi sauver son week-end dans le Gers.

L'autre Belge inscrit en FFSA GT, le jeune Antoine Potty, s'est également mis en évidence. Le pilote de Hamoir et son équipier français Erwan Bastard hissaient leur Toyota Supra GT4 n°34 CMR à la 8ème place absolue, non sans décrocher un Top 5 en Silver Cup. Comme la veille, la victoire au général a été enlevée par le duo Castelli-Wallgren sur l'Alpine A110 Mirage Racing inscrite en Pro-Am.

Tout comme l'Alpine Europa Cup, la deuxième étape du FFSA GT se tiendra à Magny-Cours du 7 au 9 mai prochains.