Cette saison n°5 de Formula E aura passé vite. Alors que le paddock du championnat électrique de la FIA plante ses tréteaux à New York pour un week-end qui fait office de double finale, c’est l’occasion pour de nombreux pilotes d’espérer finir sur une note positive. À commencer par nos deux Belges de service que sont Stoffel Vandoorne et Jérôme d’Ambrosio.

Pour sa première apparition au volant d’une monoplace à piles, Stoffel aura démontré qu’il faisait partie des meilleurs outsiders. Il mérite cependant le titre de plus grand poissard de la saison puisqu’il ne compte plus les soucis mécaniques, non sans être impliqué dans quelques faits de course. Mais cela n’a pas empêché le Courtraisien de gagner ses galons dans le paddock. Le podium de Rome est certes un arbre qui cache une forêt de désillusions mais il a montré sa valeur aux yeux de Mercedes. Ce qui appelle à des lendemains qui chantent sachant que la firme étoilée ne vient pas pour faire semblant. Au bord de l’Atlantique, Stof voudra finir dans les points. "Nous voulons terminer cette saison sur une bonne note", commente-t-il. "Si l’on peut mettre les deux voitures dans le top 10, ce serait parfait. Nous en sommes capables."

Jérôme aura aussi le couteau entre les dents. En débarquant aux États-Unis, le Bruxellois n’est plus mathématiquement en lice pour le titre. Les dernières courses furent désastreuses pour JDA avec une série de zéros pointés. Le parallèle fait quelques mois auparavant, quand Jéjé narguait tout le monde au sommet du championnat, fait mal à voir. New York sera l’occasion pour le pilote Mahindra de démontrer que son leadership ne devait rien au hasard. "Nous visons la super-pole", indique-t-on au sein de l’équipe indienne. "Nous savons que nous avons la vitesse pour jouer devant." Mais tous les regards seront portés vers un seul pilote ce week-end : Jean-Éric Vergne. Le Français est bien installé en tête du championnat pour conserver sa couronne et offrir à DS un premier titre. Mais ils sont encore sept à pouvoir mathématiquement le défaire. Et l’on sait qu’en Formula E tout peut arriver…