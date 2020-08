Formula E à Berlin: Quand André Lotterer se bat pour le podium, ça déménage ! Moteurs Martin Businaro © D.R.

L’Allemand de Nivelles est le grand animateur de l’avant-dernière manche de FE.



Sacré Dédé, va ! André Lotterer a tenu plus d’un spectateur en haleine lors de l’avant-dernière manche de Formula E 2019-2020. Il en a carrément éclipsé le vainqueur du jour, Oliver Rowland (Nissan). Le Nivellois vit une saison décevante avec Porsche. On peut mettre sur le compte de la légendaire firme de Zuffenhausen que c’est sa première année dans le championnat 100 % électrique de la FIA et qu’il faut que jeunesse se fasse.



