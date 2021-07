La première des deux courses de Formula E au programme de ce week-end avait lieu ce samedi après-midi sur le parking londonien d'une salle de spectacle. Et les Britanniques ont été prophètes en leur pays. Mais pas celui qui l'espérait sans doute le plus. Leader du championnat, Sam Bird a très vite était contraint à l'abandon.

La Super Pole a été signé par Alex Lynn qui a mené la moitié de la course avant de commettre une erreur puis de s'écrouler en deuxième partie de cet e-Prix comme c'est souvent le cas cette année pour les pilotes Mahindra. Doublé et distancé par son compatriote Jake Dennis, Lynn n'a pu résister non plus à l'attaque de Nyck De Vries (Mercedes) à trois de tours de l'arrivée, le Néerlandais décrochant un premier accessit le relançant au championnat.

Devant, Jake Dennis, vainqueur avec plus de cinq secondes d'avance, est le troisième pilote après justement De Vries et le toujours leader du championnat Sam Bird à s'offrir un deuxième succès cette année. Le pilote BMW i Andretti remonte ainsi de la 15e à la 2e place du championnat (79 points) à deux unités de l'autre Britannique Bird (81) qui aura soif de revanche lors d'une deuxième manche programmée à 15h00. Derrière suivent Félix Da Costa (78), Nyck De Vries (77) et Robin Frijns (76) passé complètement à côté de son samedi, soit cinq pilotes regroupés en cinq points.

Cela ne va guère mieux par contre pour Stoffel Vandoorne qui n'a réussi que le 14e chrono des qualifications. Le Belge a néanmoins su profiter des faits de course, de son Fan Boost et de quelques manoeuvres de dépassement pour gagner six places et marquer quatre points ce qui le hisse aux portes du Top 12 du championnat. Mais les écarts sont très serrés et, à trois courses de la fin du championnat à Berlin, un Top 5 reste toujours envisageable pour le Flandrien.